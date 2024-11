Campeões com o Flamengo se juntam à delegação da Seleção Brasileira em Belém

Os campeões da Copa do Brasil de 2024 chegaram a Belém. O zagueiro Léo Ortiz e o volante Gerson, ambos do Flamengo, desembarcaram na capital do Pará nesta segunda-feira (11) para a temporada de treinamentos da Seleção Brasileira, que se prepara para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Com a chegada da dupla, a delegação brasileira está quase completa. Restam apenas dois jogadores para fechar a lista dos 23 convocados pelo técnico Dorival Júnior. Abner (Lyon-FRA) e Raphinha (Barcelona-ESP) são os últimos aguardados e devem desembarcar em Belém por volta das 15h, poucas horas antes do primeiro treino da Seleção, marcado para as 17h, no Mangueirão.

Gerson e Léo Ortiz chegam com moral. Ambos foram titulares na final da Copa do Brasil, disputada no último domingo (10), em que o Flamengo venceu o Atlético-MG por 4 a 1 no placar agregado, conquistando o título.

Gerson chega a Belém para integrar delegação do Brasil (Igor Mota/ O Liberal)

Seleção em Belém

A Seleção Brasileira terá três dias de atividades na capital paraense antes de embarcar para Maturín, na Venezuela, na quarta-feira (13). Lá, enfrentará a seleção venezuelana na quinta-feira (14), em jogo válido pelas Eliminatórias. No dia 19, o Brasil enfrentará o Uruguai, em Salvador.