Vice da Copa do Brasil, Guilherme Arana chega a Belém para treinos da Seleção Brasileira

Vice-campeão da Copa do Brasil com o Atlético-MG no último domingo (10), o lateral-esquerdo Guilherme Arana chegou a Belém na manhã desta segunda-feira (11) para se juntar aos treinos da Seleção Brasileira antes das partidas pelas Eliminatórias. Ele foi um dos últimos atletas da delegação a desembarcar na capital paraense.

Esta é a nona convocação de Arana para a Seleção principal. Ao todo, ele disputou 10 jogos, além de outros 17 pelas equipes de base, incluindo as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando o grupo conquistou a medalha de ouro.

VEJA MAIS

Na Copa América deste ano, Arana participou de duas partidas. Começou como titular, mas acabou perdendo espaço e não esteve em campo na eliminação para o Uruguai, nas quartas de final da competição.

No domingo, ele foi titular do Atlético-MG na final da Copa do Brasil, que terminou com o título do Flamengo. Após vencer o primeiro jogo no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro repetiu o feito e venceu novamente o Galo, desta vez em Minas Gerais.

Os jogadores realizarão o primeiro treino em Belém nesta segunda-feira, às 17h, no Mangueirão. Serão três dias de atividades na capital paraense antes do embarque para Maturín, na Venezuela, na quarta-feira (13). Lá, na quinta-feira (14), os comandados de Dorival Júnior enfrentarão a seleção venezuelana pelas Eliminatórias.