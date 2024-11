Destaque da Seleção Brasileira, Vinícius Júnior chega a Belém para treinos no Mangueirão; vídeo

Craque do Real Madrid e eleito o segundo melhor jogador do mundo pela revista francesa France Football, o atacante Vinícius Júnior desembarcou em Belém na manhã desta segunda-feira (11) para se integrar à delegação da Seleção Brasileira. À tarde, a equipe, comandada por Dorival Júnior, realizará o primeiro treino antes das partidas contra Venezuela e Uruguai, válidas pelas Eliminatórias.

Vinícius chega à Seleção com moral. No último fim de semana, o jogador marcou três gols na vitória de 4 a 0 do Real Madrid sobre o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol.

Esta é também a primeira convocação de Vini desde que perdeu o prêmio de melhor jogador do mundo para o meia Rodri, da Espanha. O brasileiro era o favorito ao troféu, mas acabou preterido em favor do destaque da seleção campeã da Euro 2024.

Carinho da torcida

O jogador também atendeu o pequeno Gabriel Ferraz, de 11 anos, que está desde cedo na porta do hotel que hospeda a Seleção em busca de um contato com o ídolo. O garoto deu para Vini uma camisa do Brasil e uma "Bola de Ouro", feita de papel.

Os jogadores farão o primeiro treino em Belém nesta segunda-feira, às 17h, no Mangueirão. Serão três dias de atividades na capital paraense antes do embarque para Maturín, na Venezuela, na quarta-feira (13). Lá, na quinta-feira (14), os comandados de Dorival Júnior enfrentarão a seleção venezuelana pelas Eliminatórias.