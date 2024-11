Seleção Brasileira em Belém: Léo Ortiz comemora retorno ao Brasil

Em uma entrevista à CBF TV, o zagueiro Léo Ortiz celebrou seu retorno à Seleção Brasileira, que se apresentou na última segunda-feira, (11), em Belém, para se preparar para os jogos contra a Venezuela, agendado para quinta-feira (14), e o Uruguai, na próxima terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ortiz se juntou à equipe juntamente com o meio-campista Gerson, companheiro de Flamengo, após conquistarem a Copa do Brasil no domingo (10).

A última convocação para a Seleção ocorreu em maio de 2022, durante amistosos contra Japão e Coreia do Sul, antes da Copa do Mundo. O jogador já havia sido chamado para a Copa América de 2021 e para partidas das Eliminatórias. Recentemente, foi convocado para substituir Éder Militão, que se lesionou jogando pelo Real Madrid.

O zagueiro de 28 anos comentou sobre a preparação da Seleção para os compromissos nas Eliminatórias e compartilhou como recebeu a notícia da convocação do técnico Dorival Jr., além de falar sobre a comemoração do título conquistado.

Sobre a convocação

“Estava no ônibus descansando quando meu telefone começou a tocar. Eu estava tão cansado que coloquei no modo silencioso. Até que um companheiro me acordou e me parabenizou. Foi então que percebi que era hora de conferir as mensagens e vi que todos estavam me parabenizando.”

Sobre a lesão de Éder Militão

“Estou muito feliz por voltar à seleção. É um momento importante na minha carreira. É claro que fico triste pela lesão de um colega como o Militão. Infelizmente ele se machucou, mas estou aqui para mostrar meu trabalho e pronto para ajudar a seleção.”

Comemoração do título

“Depois da final, pude celebrar não apenas o título, mas também minha convocação. No sábado estava concentrado para o jogo decisivo, mas no dia seguinte pude festejar com meus companheiros e minha família. Foi uma felicidade imensa conquistar meu primeiro título pelo Flamengo.”