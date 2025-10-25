São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

São Paulo x Bahia disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia está em 5° lugar com 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o São Paulo acumula 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

São Paulo x Bahia: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Diaz; Tapia (Luciano) e Lucas. Técnico: Hernán Crespo.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Sanabria (Tiago ou Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 21h30