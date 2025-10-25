Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Bahia soma 11 pontos a mais que o São Paulo no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras)

São Paulo x Bahia disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bahia está em 5° lugar com 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o São Paulo acumula 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão
Fortaleza e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

image Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão
Sport Recife e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

São Paulo x Bahia: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Diaz; Tapia (Luciano) e Lucas. Técnico: Hernán Crespo.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Sanabria (Tiago ou Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Bahia
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

São Paulo

Bahia

brasileirão 2025

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

São Paulo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

25.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro

Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

Fortaleza e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

25.10.25 18h30

Campeonato Brasileiro

Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

Sport Recife e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

25.10.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Brasileirão

Fluminense e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

25.10.25 16h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

25.10.25 7h00

VOLTA DO LEÃO

Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento

Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida.

25.10.25 11h47

É HOJE!

Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B

Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam

25.10.25 7h07

JOGÃO

Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B

Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo

24.10.25 23h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda