São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão São Paulo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.10.25 18h30 O Bahia soma 11 pontos a mais que o São Paulo no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) São Paulo x Bahia disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bahia está em 5° lugar com 49 pontos, 14 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas da competição. Já o São Paulo acumula 38 pontos, 10 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas do Campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Bahia: prováveis escalações São Paulo: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Rodriguinho e Enzo Diaz; Tapia (Luciano) e Lucas. Técnico: Hernán Crespo. Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier (David Duarte), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo; Ademir, Sanabria (Tiago ou Kayky) e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA São Paulo x Bahia Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 21h30 