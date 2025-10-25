Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.10.25 18h30 O Flamengo soma 37 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Fortaleza x Flamengo disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fortaleza x Flamengo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo está na vice-liderança do Brasileirão e acumula 18 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 56 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Fortaleza é o atual vice-lanterna da competição com 6 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 26 gols marcados e 44 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fortaleza x Flamengo: prováveis escalações Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson. Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Técnico: Filipe Luís. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Flamengo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fortaleza flamengo brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão São Paulo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Fortaleza e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 17h30 Campeonato Brasileiro Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Brasileirão Fluminense e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36