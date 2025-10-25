Fortaleza x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

Fortaleza x Flamengo disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo está na vice-liderança do Brasileirão e acumula 18 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 56 gols marcados e 15 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Fortaleza é o atual vice-lanterna da competição com 6 vitórias, 6 empates, 16 derrotas, 26 gols marcados e 44 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Fortaleza x Flamengo: prováveis escalações

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 19h30