Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (25/10), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, Premier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 19h30, o Fortaleza enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Bahia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Eintracht Frankfurt x St. Pauli - 10h30 - OneFootball Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique - 10h30 - Youtube (Canal GOAT), SporTV e OneFootball Augsburg x Leipzig - 10h30 - CazéTV e OneFootball Hoffenheim x Heidenheim - 10h30 - OneFootball Hamburg x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball Borussia Dortmund x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT), XSports e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Atlético-MG x Ceará - 16h - Premiere Vitória x Corinthians - 16h - Premiere Fluminense x Internacional - 17h30 - Amazon Prime Video Sport Recife x Mirassol - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Fortaleza x Flamengo - 19h30 - Premiere São Paulo x Bahia - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic Club x América-MG - 16h - Disney+ Volta Redonda x Coritiba - 16h - ESPN e Disney+ Paysandu x Avaí - 18h30 - Disney+ Criciúma x Goiás - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Real Oviedo - 09h - Disney+ Espanyol x Elche - 11h15 - Disney+ Athletic Bilbao x Getafe - 13h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Valencia x Villarreal - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Chelsea x Sunderland - 11h - ESPN e Disney+ Newcastle x Fulham - 11h - XSports e Disney+ Manchester United x Brighton - 13h30 - ESPN e Disney+ Brentford x Liverpool - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Lecce - 10h - Disney+ Parma x Como - 10h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Napoli x Inter de Milão - 13h - ESPN 4 e Disney+ Cremonese x Atalanta - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

Santa Clara x AVS SAD - 14h - Sem informações Benfica x Arouca - 16h30 - ESPN 2 e Disney+ Estrela Amadora x Rio Ave - 16h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

Al Quadisiya x Al Akhdoud - 11h40 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Dhamk - 11h55 - Sem informações Al Hazem x Al Nassr - 15h - Band, SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Vitória e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vitória x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Internacional; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 17h30.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Bahia; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Bahia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

18h30 - Sport Recife x Mirassol - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h - Al Hazem x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

11h40 - Al Quadisiya x Al Akhdoud - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

11h - Chelsea x Sunderland - Premier League 13h - Napoli x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h30 - Manchester United x Brighton - Premier League 15h45 - Cremonese x Atalanta - Campeonato Italiano 16h - Volta Redonda x Coritiba - Série B do Brasileirão 16h30 - Benfica x Arouca - 16h30 - Campeonato Português

SporTV

10h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique - Bundesliga 15h - Al Hazem x Al Nassr - Campeonato Saudita 21h30 - São Paulo x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

09h - Girona x Real Oviedo - La Liga 10h - Udinese x Lecce - Campeonato Italiano 10h - Parma x Como - Campeonato Italiano 11h - Newcastle x Fulham - Premier League 11h - Chelsea x Sunderland - Premier League 11h15 - Espanyol x Elche - La Liga 13h - Napoli x Inter de Milão - Campeonato Italiano 13h30 - Manchester United x Brighton - Premier League 13h30 - Athletic Bilbao x Getafe - La Liga 15h45 - Cremonese x Atalanta - Campeonato Italiano 16h - Volta Redonda x Coritiba - Série B do Brasileirão 16h - Valencia x Villarreal - La Liga 16h - Brentford x Liverpool - Premier League 16h - Athletic Club x América-MG - Série B do Brasileirão 16h30 - Benfica x Arouca - 16h30 - Campeonato Português 18h30 - Paysandu x Avaí - Série B do Brasileirão 20h30 - Criciúma x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

16h - Atlético-MG x Ceará - Brasileirão 16h - Vitória x Corinthians - Brasileirão 18h30 - Sport Recife x Mirassol - Brasileirão 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Bahia - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

10h30 - Eintracht Frankfurt x St. Pauli - Bundesliga 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique - Bundesliga 10h30 - Augsburg x Leipzig - Bundesliga 10h30 - Hoffenheim x Heidenheim - Bundesliga 10h30 - Hamburg x Wolfsburg - Bundesliga 13h30 - Borussia Dortmund x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.