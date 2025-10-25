Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 18h30, o Paysandu jogará contra o Avaí pela Série B do Brasileirão (Wagner Santana/ O Liberal)

Os jogos de hoje, neste sábado (25/10), incluem partidas pelas Séries A e B do BrasileirãoPremier League, La Liga e outras competições internacionais.

Às 19h30, o Fortaleza enfrentará o Flamengo pelo Brasileirão. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Bahia pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Eintracht Frankfurt x St. Pauli - 10h30 - OneFootball
  2. Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique - 10h30 - Youtube (Canal GOAT), SporTV e OneFootball
  3. Augsburg x Leipzig - 10h30 - CazéTV e OneFootball
  4. Hoffenheim x Heidenheim - 10h30 - OneFootball
  5. Hamburg x Wolfsburg - 10h30 - OneFootball
  6. Borussia Dortmund x Colônia - 13h30 - Youtube (Canal GOAT), XSports e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Atlético-MG x Ceará - 16h - Premiere
  2. Vitória x Corinthians - 16h - Premiere
  3. Fluminense x Internacional - 17h30 - Amazon Prime Video
  4. Sport Recife x Mirassol - 18h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  5. Fortaleza x Flamengo - 19h30 - Premiere
  6. São Paulo x Bahia - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Athletic Club x América-MG - 16h - Disney+
  2. Volta Redonda x Coritiba - 16h - ESPN e Disney+
  3. Paysandu x Avaí - 18h30 - Disney+
  4. Criciúma x Goiás - 20h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Real Oviedo - 09h - Disney+
  2. Espanyol x Elche - 11h15 - Disney+
  3. Athletic Bilbao x Getafe - 13h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Valencia x Villarreal - 16h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Chelsea x Sunderland - 11h - ESPN e Disney+
  2. Newcastle x Fulham - 11h - XSports e Disney+
  3. Manchester United x Brighton - 13h30 - ESPN e Disney+
  4. Brentford x Liverpool - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Lecce - 10h - Disney+
  2. Parma x Como - 10h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Napoli x Inter de Milão - 13h - ESPN 4 e Disney+
  4. Cremonese x Atalanta - 15h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Santa Clara x AVS SAD - 14h - Sem informações
  2. Benfica x Arouca - 16h30 - ESPN 2 e Disney+
  3. Estrela Amadora x Rio Ave - 16h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Al Quadisiya x Al Akhdoud - 11h40 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Shabab x Dhamk - 11h55 - Sem informações
  3. Al Hazem x Al Nassr - 15h - Band, SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Vitória e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vitória x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e Internacional; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Internacional terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 17h30.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Bahia; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Bahia terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 18h30 - Sport Recife x Mirassol - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

  1. 15h - Al Hazem x Al Nassr - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 11h40 - Al Quadisiya x Al Akhdoud - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 11h - Chelsea x Sunderland - Premier League
  2. 13h - Napoli x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  3. 13h30 - Manchester United x Brighton - Premier League
  4. 15h45 - Cremonese x Atalanta - Campeonato Italiano
  5. 16h - Volta Redonda x Coritiba - Série B do Brasileirão
  6. 16h30 - Benfica x Arouca - 16h30 - Campeonato Português

SporTV

  1. 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique - Bundesliga
  2. 15h - Al Hazem x Al Nassr - Campeonato Saudita
  3. 21h30 - São Paulo x Bahia - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h - Girona x Real Oviedo - La Liga
  2. 10h - Udinese x Lecce - Campeonato Italiano
  3. 10h - Parma x Como - Campeonato Italiano
  4. 11h - Newcastle x Fulham - Premier League
  5. 11h - Chelsea x Sunderland - Premier League
  6. 11h15 - Espanyol x Elche - La Liga
  7. 13h - Napoli x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  8. 13h30 - Manchester United x Brighton - Premier League
  9. 13h30 - Athletic Bilbao x Getafe - La Liga
  10. 15h45 - Cremonese x Atalanta - Campeonato Italiano
  11. 16h - Volta Redonda x Coritiba - Série B do Brasileirão
  12. 16h - Valencia x Villarreal - La Liga
  13. 16h - Brentford x Liverpool - Premier League
  14. 16h - Athletic Club x América-MG - Série B do Brasileirão
  15. 16h30 - Benfica x Arouca - 16h30 - Campeonato Português
  16. 18h30 - Paysandu x Avaí - Série B do Brasileirão
  17. 20h30 - Criciúma x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Atlético-MG x Ceará - Brasileirão
  2. 16h - Vitória x Corinthians - Brasileirão
  3. 18h30 - Sport Recife x Mirassol - Brasileirão
  4. 19h30 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão
  5. 21h30 - São Paulo x Bahia - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 10h30 - Eintracht Frankfurt x St. Pauli - Bundesliga
  2. 10h30 - Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique - Bundesliga
  3. 10h30 - Augsburg x Leipzig - Bundesliga
  4. 10h30 - Hoffenheim x Heidenheim - Bundesliga
  5. 10h30 - Hamburg x Wolfsburg - Bundesliga
  6. 13h30 - Borussia Dortmund x Colônia - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

