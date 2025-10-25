Sport x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Sport Recife e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.10.25 17h30 O Mirassol soma 35 pontos a mais que o Sport Recife no Brasileirão (JP Pinheiro/ Agência Mirassol) Sport Recife x Mirassol disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sport x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pelo Premiere e pela CazéTV, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Mirassol é o 4° colocado do Brasileirão e soma 14 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 50 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Sport Recife está na lanterna da competição com 2 vitórias, 11 empates, 15 derrotas, 21 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe não vence há X rodadas do Campeonato Brasileiro. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Brasileirão Fluminense e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Sport x Mirassol: prováveis escalações Sport: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Pedro Augusto, Sérgio Oliveira e Hyoran; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista. Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Guilherme Marques; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Carlos Eduardo). Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Sport Recife x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Adelmar da Costa Carvalho, em Recife (PE) Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 18h30 