Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Brasileirão Fluminense e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.10.25 16h30 O Fluminense soma 6 pontos a mais que o Internacional no Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Fluminense x Internacional disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Fluminense é o 7° colodado no Brasileirão e acumula 12 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Internacional ocupa a 14° posição com 9 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 35 gols marcados e 42 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Atlético-MG x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Atlético MG e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Vitória e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fluminense x Internacional: prováveis escalações Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal (Otávio), Hércules Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano (John Kennedy). Técnico Luis Zubeldía. Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Bruno Henrique), Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramon Diaz. FICHA TÉCNICA Fluminense x Internacional Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 17h30 