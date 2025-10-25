Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Brasileirão

Fluminense x Internacional disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Internacional ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 17h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense é o 7° colodado no Brasileirão e acumula 12 vitórias, 5 empates, 11 derrotas, 35 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Internacional ocupa a 14° posição com 9 vitórias, 8 empates, 12 derrotas, 35 gols marcados e 42 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Fluminense x Internacional: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignácio e Renê; Bernal (Otávio), Hércules Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano (John Kennedy). Técnico Luis Zubeldía.

Internacional: Ivan; Bruno Gomes, Clayton Sampaio (Bruno Henrique), Mercado, Juninho e Victor Gabriel; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero. Técnico: Ramon Diaz.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Internacional

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 17h30