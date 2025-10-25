Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão

Vitória x Corinthians disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Vitória é o 17° colocado do Brasileirão e soma 7 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Corinthians ocupa a 11° posição com 9 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Vitória x Corinthians: prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Dudu [Willian Oliveira], Ronald e Ramon; Erick [Matheuzinho], Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Corinthians

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA)

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 16h