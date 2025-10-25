Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Vitória e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.10.25 15h11 O Vitória vem de uma vitória de 1 a 0 sobre o Santos (X/ @SudamericanaBR) Vitória x Corinthians disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vitória é o 17° colocado do Brasileirão e soma 7 vitórias, 10 empates, 12 derrotas, 27 gols marcados e 43 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Corinthians ocupa a 11° posição com 9 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 31 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimas partidas lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Vitória x Corinthians: prováveis escalações Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Paulo Roberto, Dudu [Willian Oliveira], Ronald e Ramon; Erick [Matheuzinho], Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. Corinthians: Felipe Longo; Félix Torres (Charles), André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior. FICHA TÉCNICA Vitória x Corinthians Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Manoel Barradas, em Salvador (BA) Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 16h 