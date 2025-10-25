Brentford x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pela Premier League

Brentford x Liverpool disputam hoje, sábado (25/10), pela 9° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brentford x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Liverpool é o 5° colocado da Premier League e acumula um total de 5 vitórias, 3 derrotas, 14 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Brentford está em 15° lugar e soma 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Brentford x Liverpool: prováveis escalações

Brentford: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Ajer, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Schade, Thiago.

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

FICHA TÉCNICA

Brentford x Liverpool

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Gtech Community, em Brentford, Inglaterra

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 16h