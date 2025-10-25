Al Hazm x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Campeonato Saudita Al-Hazm e Al-Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 25.10.25 14h00 Al Nassr já soma 10 pontos a mais que Al Hazm na Série A saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Al-Hazm x Al-Nassr disputam hoje, sábado (25/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hazm x Al Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Nassr lidera a Série A saudita, venceu todas as 5 partidas que jogou, marcou 19 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes. Já Al Hazm acumula na competição um total de 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Borussia x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al Hazm x Al-Nassr: prováveis escalações Al Ittihad: Bruno Varela; Al-Nakhli, Tunkar, Al-Dakheel, Al-Harbi; Rosier; Fábio Martins, Al-Habashi, Al-Sayyali, Mokwana; Al Somah. Técnico: Jalel Kadri. Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martinez, Yahya; Ângelo, Al-Khaibari; Coman, João Félix, Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Al Hazm x Al Nassr Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave al nassr Al Hazm Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fluminense x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Brasileirão Fluminense e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 16h30 Campeonato Brasileiro Vitória x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Vitória e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 15h11 Campeonato Brasileiro Atlético-MG x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Atlético MG e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 25.10.25 15h03 Campeonato Inglês Brentford x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pela Premier League Brentford e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.10.25 14h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 25.10.25 7h00 JOGÃO Remo vence a sexta seguida e pula para vice-liderança da Série B Cuiabá ainda chegou a assustar no segundo tempo, diminuindo com Carlos Alberto e pressionando nos minutos finais, mas o time azulino resistiu e garantiu o triunfo 24.10.25 23h36 VOLTA DO LEÃO Torcedores do Remo recebem o time no Aeroporto de Belém neste sábado (25); veja o momento Leão Azul derrota o Cuiabá por 3 a 1, com três gols de estrangeiros, e retorna a Belém neste sábado (25) embalado pela boa fase e pela força da torcida. 25.10.25 11h47 É HOJE! Em clima fúnebre, Paysandu enfrenta o Avaí na Curuzu tentando despedida menos vexatória da Série B Com mais de 95,5% de chances de ser rebaixado, time bicolor precisa vencer todas as cinco partidas restantes e torcer para uma combinação improvável de resultados, o que nem os próprios jogadores acreditam 25.10.25 7h07