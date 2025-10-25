Al Hazm x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/10) pelo Campeonato Saudita

Al-Hazm x Al-Nassr disputam hoje, sábado (25/10), a 6° rodada do Campeonato Saudita. O jogo acontece às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hazm x Al Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, pela SporTV 3 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Nassr lidera a Série A saudita, venceu todas as 5 partidas que jogou, marcou 19 gols e teve sua defesa vazada apenas 2 vezes.

Já Al Hazm acumula na competição um total de 5 pontos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Al Hazm x Al-Nassr: prováveis escalações

Al Ittihad: Bruno Varela; Al-Nakhli, Tunkar, Al-Dakheel, Al-Harbi; Rosier; Fábio Martins, Al-Habashi, Al-Sayyali, Mokwana; Al Somah. Técnico: Jalel Kadri.

Al Nassr: Bento; Boushal, Simakan, Iñigo Martinez, Yahya; Ângelo, Al-Khaibari; Coman, João Félix, Mané; Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Al Hazm x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 15h