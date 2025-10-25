Borussia x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Bundesliga

Borussia Dortmund x Colônia disputam hoje, sábado (25/10), a 8° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 13h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Borussia x Colônia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Borussia Dortmund acumula na Bundesliga 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Colônia soma na competição 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Borussia Dortmund x Colônia: prováveis escalações

Borussia: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

Colônia: Schwabe; Schmied, Hubers, Heintz; Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund; Thielmann, Kaminski; Bulter.

FICHA TÉCNICA

Borussia Dortmund x Colônia

Bundesliga

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha

Data/Horário: 25 de outubro de 2025, às 13h30