Borussia x Colônia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/10) pela Bundesliga Borussia Dortmund e Colônia jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 25.10.25 12h30 O Borussia soma só 3 pontos a mais que o Colônia na Bundesliga (X/ @bvb) Borussia Dortmund x Colônia disputam hoje, sábado (25/10), a 8° rodada da Bundesliga. O jogo ocorre às 13h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Borussia x Colônia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo XSports, OneFootball e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Borussia Dortmund acumula na Bundesliga 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 6 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Colônia soma na competição 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (25/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Bundesliga, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Borussia Dortmund x Colônia: prováveis escalações Borussia: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy. Colônia: Schwabe; Schmied, Hubers, Heintz; Sebulonsen, Johannesson, Martel, Lund; Thielmann, Kaminski; Bulter. FICHA TÉCNICA Borussia Dortmund x Colônia Bundesliga Local: Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha Data/Horário: 25 de outubro de 2025, às 13h30