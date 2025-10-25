Atlético-MG x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/10) pelo Brasileirão Atlético MG e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 25.10.25 15h03 O Ceará soma só 2 pontos a mais que o Galo no Brasileirão (Gabriel Silva/ Ceará SC) Atlético MG x Ceará disputam hoje, sábado (25/10), uma partida pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ceará é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético MG está em 15° lugar com 8 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 26 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. Atlético x Ceará: prováveis escalações Galo: Everson; Saravia (Natanael), Vitor Hugo e Junior Alonso; Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Alan Franco (Alexsander), Guilherme Arana (Caio), Bernard; Hulk (Rony) e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli. Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo e Vina; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Ceará Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 25 de outubro de 2025, 16h 