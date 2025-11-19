Santos x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Santos e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 19.11.25 20h30 Mirassol soma 23 pontos a mais que o Santos no Brasileirão (JP Pinheiro/ Agência Mirassol) Santos x Mirassol disputam hoje, quarta-feira (19/11), uma partida atrasada pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, em Santos (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Santos x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo (SP, MS e BA), pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Mirassol é o 4° colocado do Brasileirão e acumula 16 vitórias, 11 empates, 6 derrotas, 54 gols marcados e 33 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Santos está em 16° lugar com 9 vitórias, 9 empates, 15 derrotas, 34 gols marcados e 48 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (19/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Fluminense e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão Palmeiras e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Santos x Mirassol: prováveis escalações Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías , Zé Ivaldo e Souza; João Schmidt, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal; Guilherme e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa (Cristian). Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Santos x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Urbano Caldeira, em Santos (SP) Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mirassol santos brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19