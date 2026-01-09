Botafogo SP x Tuna: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/01) pela Copinha Botafogo-SP e Tuna Luso jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.01.26 12h00 Na rodada passada, a Tuna empatou com o Santa Cruz e o Botafogo SP venceu o Bandeirante (Luiz Fernando Cosenzo/ Agência Botafogo) Botafogo-SP x Tuna disputam hoje, sexta-feira (09/01), a terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo SP x Tuna Luso ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo canal Paulistão, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, a Tuna empatou sem gols com o Bandeirante e empatou por 1 a 1 com o Santa Cruz. Já o Botafogo-SP acumulou duas vitórias de 3 a 1 sobre o Bandeirante e o Santa Cruz. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (09/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Campeonato Saudita e Copa Africana de Nações movimentam o futebol nesta sexta-feira Mali x Senegal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/01) pela Copa Africana de Nações Mali e Senegal jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Al Khaleej x Dhamk: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/01) pelo Campeonato Saudita Al-Khaleej e Dhamk jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Botafogo x Tuna: prováveis escalações Botafogo-SP: Adriano, Felipe Ubeda, Pedro Souza, Hebert, Henrique Teles, Felipe Penha, Yuri Felipe, Cauã Lucas, Erik Rebello, Whalacy, Iago Morais. Tuna: Machida, Carlos Eduardo, Pedro Leal, Sorato, Giovani, Xamã, Diego Santos, Madeira, Jean, Gilvan, Saint Clair. FICHA TÉCNICA Botafogo (SP) x Tuna Luso Copa São Paulo de Futebol Júnior Local: Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto (SP) Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa São Paulo de Futebol Júnior Copinha 2026 jogos de hoje Tuna Luso Botafogo SP COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Africana de Nações Egito x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pela Copa Africana de Nações Egito e Costa do Marfim jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 15h00 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 10.01.26 7h00 Futebol Remo anuncia renovação de contrato com zagueiro e volante Enquanto isso, o elenco segue trabalhando na pré-temporada realizada no CT do Retrô, em Pernambuco 09.01.26 18h34 Paulistão Santos x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pelo Campeonato Paulista Santos e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 10.01.26 15h00 Copa Africana de Nações Argélia x Nigéria: onde assistir e escalações do jogo de hoje (10/01) pela Copa Africana de Nações Argélia e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.01.26 12h32