Mali x Senegal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/01) pela Copa Africana de Nações Mali e Senegal jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.01.26 12h00 Nas oitavas de final, o Mali venceu a Tunísia nos pênaltis, enquanto o Senegal goleou o Sudão (Facebook/ @FemafootOfficial) Mali x Senegal disputam hoje, sexta-feira (09/01), as quartas de final da Copa Africana de Nações. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mali x Senegal ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports e pela Bandplay, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Mali empatou com a Zâmbia por 1 a 1, empatou com o Marrocos por esse mesmo placar e empatou sem gols com o Comores. Nas oitavas de final, o time venceu a Tunísia nos pênaltis, após empate de 1 a 1. Já o Senegal passou por uma vitória de 3 a 0 sobre a Botsuana, um empate de 1 a 1 com a RD do Congo e uma vitória de 3 a 0 sobre o Benim. Na fase seguinte, a equipe goleou o Sudão por 3 a 1. Mali x Senegal: prováveis escalações Mali: Djigui Diarra; Fodé Doucouré, Ousmane Camara, Abdoulaye Diaby e Amadou Dante; Yves Bissouma e Mohamed Camara; Dorgeles Nene, Kamory Doumbia e Mamadou Sangare; Lassine Sinayoko. Técnico: Tom Saintfiet. Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté e Malick Diouf; Pape Gueye, Idrissa Gueye e Ibrahim Mbaye (Habib Diarra); Ismaïla Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw. FICHA TÉCNICA Mali x Senegal Copa Africana de Nações Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, Marrocos Data/Horário: 09 de janeiro de 2026, 13h