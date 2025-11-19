Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão

Fluminense x Flamengo disputam hoje, quarta-feira (19/11), uma partida atrasada pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Campeonato Brasileiro e acumula 21 vitórias, 8 empates, 4 derrotas, 69 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Fluminense está em 7° lugar com 15 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 38 gols marcados e 37 gols sofridos. A equipe também registrou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

O último Fla-Flu foi realizado no dia 20 de julho e terminou com a vitória do Flamengo por 1 a 0.

Fluminense x Flamengo: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Luis Zubeldía.

Flamengo: Rossi; Royal, João Victor (Danilo), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl (Jorginho), Everton Cebolinha (Wallace Yan); Luiz Araújo, Bruno Henrique e Lino. Técnico: Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 21h30