Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/11) pelo Brasilerão

Palmeiras e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Palmeiras soma 33 pontos a mais que o Vitória no Campeonato Brasileiro (Cesar Greco/ Palmeiras)

Palmeiras x Vitória disputam hoje, quarta-feira (19/11), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Palmeiras x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e acumula um total de 21 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 58 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Vitória está em 17° lugar e soma 8 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 47 gols sofridos. O time também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Palmeiras x Vitória: prováveis escalações

Palmeiras: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

Vitória: Thiago Couto; Erick (Raúl Cáceres), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Vitória
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 19 de novembro de 2025, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

