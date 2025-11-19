Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (19/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira Thalles Leal 19.11.25 7h00 Às 21h30, o Flamengo e o Fluminense disputarão um clássico carioca pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (19/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Às 19h30, o Palmeiras jogará contra Vitória pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Flamengo pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Palmeiras x Vitória - 19h30 - SporTV e Premiere Fluminense x Flamengo - 21h30 - Premiere Santos x Mirassol - 21h30 - GeTV, TV Globo (SP, MS e BA) e Premiere Grêmio x Vasco - 21h30 - TV Globo e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Vila Nova x Volta Redonda - 19h30 - Disney+ Onde assistir ao jogo de Flamengo e Fluminense; veja o horário O jogo entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h30 . Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Vitória; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Santos e Mirassol; veja o horário O jogo entre Santos x Mirassol terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo (SP, MS e BA) e Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Grêmio e Vasco; veja o horário O jogo entre Grêmio x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Santos x Mirassol - Brasileirão 21h30 - Grêmio x Vasco - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira. SporTV 19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira. Disney+
19h30 - Vila Nova x Volta Redonda - Série B do Brasileirão

Premiere
19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão
21h30 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão
21h30 - Santos x Mirassol - Brasileirão
21h30 - Grêmio x Vasco - Brasileirão

DAZN
Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira. 