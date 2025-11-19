Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (19/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Flamengo e o Fluminense disputarão um clássico carioca pelo Brasileirão (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (19/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Às 19h30, o Palmeiras jogará contra Vitória pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Palmeiras x Vitória - 19h30 - SporTV e Premiere
  2. Fluminense x Flamengo - 21h30 - Premiere
  3. Santos x Mirassol - 21h30 - GeTV, TV Globo (SP, MS e BA) e Premiere
  4. Grêmio x Vasco - 21h30 - TV Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Vila Nova x Volta Redonda - 19h30 - Disney+

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h30 .

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Vitória; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Santos e Mirassol; veja o horário

O jogo entre Santos x Mirassol terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo (SP, MS e BA) e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Grêmio e Vasco; veja o horário

O jogo entre Grêmio x Vasco da Gama terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Santos x Mirassol - Brasileirão
  2. 21h30 - Grêmio x Vasco - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

  1. 19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

  1. 19h30 - Vila Nova x Volta Redonda - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h30 - Palmeiras x Vitória - Brasileirão
  2. 21h30 - Fluminense x Flamengo - Brasileirão
  3. 21h30 - Santos x Mirassol - Brasileirão
  4. 21h30 - Grêmio x Vasco - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

