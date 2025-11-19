Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (19/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (19/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Às 19h30, o Palmeiras jogará contra Vitória pela Série A do Brasileirão. Já às 21h30, o Fluminense enfrentará o Flamengo pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Vitória - 19h30 - SporTV e Premiere Fluminense x Flamengo - 21h30 - Premiere Santos x Mirassol - 21h30 - GeTV, TV Globo (SP, MS e BA) e Premiere Grêmio x Vasco - 21h30 - TV Globo e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova x Volta Redonda - 19h30 - Disney+

