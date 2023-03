Rony na Seleção: telão na praça em Magalhães Barata irá transmitir Marrocos x Brasil

O sábado (25) é um dia especial para toda cidade de Magalhães Barata (PA), que fica na região Nordeste do Pará. A cidade pacata vai parar para assistir ao jogo amistoso entre a Seleção Brasileira contra a Seleção de Marrocos. Todos prestigiando o atacante Rony, filho ilustre da cidade, que deve fazer a sua estreia com a camisa amarelinha. Um telão foi montado na Praça Manoel de Sena Barbosa, para que os moradores acompanhem a partida. A concentração inicia às 18h.

ASSISTA

A transmissão do jogo faz parte da programação de aniversário da cidade de Magalhães Barata, que completa 61 anos na próxima segunda-feira (27). Um telão foi montado e são esperadas mais de quatro mil pessoas no local. A programação também contará com familiares do atacante Rony, que vivem na Vila de Quadros, que pertence ao munícipio de Magalhães Barata. Estão confirmados o irmão e a mãe do jogador, que serão homenageados.

VEJA MAIS

Dificuldades

O atacante Rony, de 27 anos, nasceu e foi criado na cidade de Magalhães Barata. Trabalhou na roça e passou por muitas dificuldades. O jogador chegou a relatar, em uma entrevista ao Programa “Mesa Redonda”, que matava passarinhos para poder matar a fome.

ASSISTA

Remo

Atualmente no Palmeiras e com a galeria cheia de troféus, Rony iniciou a carreira nas categorias de base do Remo, em Belém. Passou por momentos complicados, pensou em desistir do futebol, mas em 2014 o jogador foi chamado para compor o elenco profissional azulino. Logo na estreia, contra o São Francisco, no Mangueirão, Rony marcou seu primeiro gol pelo time de cima.

Rony treinando com a Seleção (Rafael Ribeiro / CBF)

Rodagem

O jogador ganhou destaque, foi bicampeão paraense com o Remo e não demorou muito para deixar Belém. Em 2015 deixou o Leão Azul e foi vendido ao Cruzeiro-MG. Em 2016, emprestado pela Raposa, jogou pelo Náutico-PE. Pelo Timbu fez uma Série B, marcou 14 gols na temporada e em seguida deixou o país rumo ao Japão, para defender o Albrex Niigata.

VEJA MAIS

Furacão

A passagem pelo continente asiático foi rápida e durou um ano. No retorno ao Brasil, Rony foi jogar no Athletico-PR, clube que proporcionou ao atleta ascensão e que conquistou títulos importantes, como a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil.

Coleção de títulos

A passagem pelo furacão foi de 2018 a início de 2020, quando o Palmeiras chegou forte e comprou parte do passe do atleta. No Verdão Rony deslanchou na carreira e vem colecionando títulos ao longo das temporadas. Com a camisa do Palmeiras o atacante paraense levantou dois Paulistões, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, além de uma Recopa Sul-Americana e o bicampeonato da Copa Libertadores, competição mais importante do continente.

Destaque do Verdão

Nesse período Rony marcou 56 gols pelo Palmeiras e inúmeras assistências. Com o destaque no ataque do clube paulista, chamou a atenção do técnico interino da Seleção Brasileira Ramon Menezes, que o convocou para o amistoso diante do Marrcos, neste sábado (25), na cidade de Tânger, no Marrocos, às 19h.

Amarelinha

Rony treinou entre os titulares durante a semana. O jogador passou por “trote” dos jogadores mais antigos e chegou a marcar um golaço de bicicleta durante os treinamentos. Ele é uma das opções do técnico Ramon Menezes, que elogiou o atleta em entrevista coletiva.