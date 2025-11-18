Romênia x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (18/11) pelas eliminatórias da Copa

Romênia x San Marino disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ilie Oană, em Ploiești, Romênia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Romênia x San Marino ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

San Marino é a pior seleção da história do futebol moderno e tem só três vitórias em todas as suas três décadas de existência, todas contra Liechtenstein e duas em 2024.

Já a Romênia está em 3° lugar do Grupo H das eliminatórias europeias da Copa do Mundo e soma 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

A Romênia goleou San Marino por 5 a 1 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Romênia x San Marino: prováveis escalações

Romênia: Radu; Ratiu, Ghita, Racovitan, Chipciu; Hagi, Marin, Tanase; Miculescu, Birligea, Mihaila.

San Marino: Colombo; Benvenuti, Cevoli, Rossi, Riccardi; Golinucci, Capicchioni, Zannoni; Berardi, Nanni, Lazzari.

FICHA TÉCNICA

Romênia x San Marino

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Ilie Oană, em Ploiești, Romênia

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45