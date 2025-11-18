Kosovo x Suíça: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/11) pelas eliminatórias da Copa

Kosovo x Suíça disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kosovo x Suíça ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Suíça lidera invicta o Grupo B das eliminatórias e acumula 4 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados e apenas 1 gol sofrido.

Já o Kosovo é vice-líder no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

A Suíça goleou o Kosovo por 4 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Kosovo x Suíça: prováveis escalações

Kosovo: Saipi; Dellova, Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muriqi, Muslija; Asllani. Técnico: Franco Foda.

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA

Kosovo x Suíça

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45