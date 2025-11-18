Kosovo x Suíça: onde assistir e escalações do jogo hoje (18/11) pelas eliminatórias da Copa Kosovo e Suíça jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 18.11.25 15h45 A Suíça goleou o Kosovo por 4 a 0 na 5° rodada das eliminatórias europeias (Divulgação/ Federação de Futebol da Bielorrússia) Kosovo x Suíça disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kosovo x Suíça ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Suíça lidera invicta o Grupo B das eliminatórias e acumula 4 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Já o Kosovo é vice-líder no mesmo grupo e soma 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos. A Suíça goleou o Kosovo por 4 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (18/11) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção da Tunísia; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Kosovo x Suíça: prováveis escalações Kosovo: Saipi; Dellova, Rrahmani, Hajdari; Vojvoda, Rexhbecaj, Avdullahu, Gallapeni; Muriqi, Muslija; Asllani. Técnico: Franco Foda. Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo. Técnico: Murat Yakin. FICHA TÉCNICA Kosovo x Suíça Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Kosovo Suíça jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19