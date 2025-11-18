Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (18/11)

Brasil x Tunísia disputam hoje, terça-feira (18/11), um jogo amistoso. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Decathlon, em Lille, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Brasil x Tunísia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a seleção brasileira passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Chile, uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia, uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, uma derrota de 3 a 2 para o Japão e uma vitória de 2 a 0 sobre o Senegal.

Já o Senegal registrou uma derrota de 3 a 0 para o Egito, uma vitória de 6 a 0 sobre São Tomé e Príncipe, outra de 3 a 0 contra Namíbia, um empate de 1 a 1 com a Mauritânia e uma vitória de 3 a 2 sobre a Jordânia.

VEJA MAIS

Brasil x Tunísia: prováveis escalações

Brasil: Ederson; Welsey, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti.

Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

FICHA TÉCNICA

Brasil x Tunísia

Amistoso Internacional

Local: Estádio Decathlon, em Lille, França

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h30