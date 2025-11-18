Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo da seleção brasileira hoje (18/11) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção da Tunísia; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 18.11.25 15h30 A seleção brasileira vem de uma vitória de 2 a 0 sobre o Senegal (Rafael Ribeiro/ CBF) Brasil x Tunísia disputam hoje, terça-feira (18/11), um jogo amistoso. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Decathlon, em Lille, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Brasil x Tunísia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, pela Globoplay, GeTV e pela SporTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a seleção brasileira passou por uma vitória de 3 a 0 sobre o Chile, uma derrota de 1 a 0 para a Bolívia, uma vitória de 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, uma derrota de 3 a 2 para o Japão e uma vitória de 2 a 0 sobre o Senegal. Já o Senegal registrou uma derrota de 3 a 0 para o Egito, uma vitória de 6 a 0 sobre São Tomé e Príncipe, outra de 3 a 0 contra Namíbia, um empate de 1 a 1 com a Mauritânia e uma vitória de 3 a 2 sobre a Jordânia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (18/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Brasileirão e eliminatórias para a Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Brasil x Tunísia: prováveis escalações Brasil: Ederson; Welsey, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Rodrygo, Vini Jr., Matheus Cunha e Estêvão. Técnico: Carlo Ancelotti. Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi. FICHA TÉCNICA Brasil x Tunísia Amistoso Internacional Local: Estádio Decathlon, em Lille, França Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasil jogo da seleção brasileira jogos de hoje Tunísia Amistoso Internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Ceará x Internacional: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Ceará e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 20h30 Futebol Bragantino anuncia 'pacotão' de reforços, entre eles o polêmico meia-atacante Dioguinho Meia-atacante de 29 anos chega ao Tubarão após trajetória marcada por talento e episódios extracampo em clubes locais 20.11.25 18h14 Campeonato Brasileiro Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 18h00 Campeonato Brasileiro Bahia x Fortaleza: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/11) pelo Brasilerão Bahia e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.11.25 17h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais 28.07.25 23h24 Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão 20.11.25 23h57 MAIS ESPORTES 30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália 30.04.24 17h01 FUTEBOL Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A 20.11.25 11h19