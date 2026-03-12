Remo x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pelo Brasileirão

Remo x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (12/03), a 5° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo está programado para as 19h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, em Belém (PA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Remo x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Remo está em 17° lugar no Brasileirão e, até agora, acumulou apenas 3 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Fluminense ocupa a 6° posição no Campeonato e soma 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados e 4 gols sofridos.

VEJA MAIS

Remo x Fluminense: prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon e Klaus (Duplexe Tchamba) e Sávio; Patrick de Paula, Leonel Picco e Victor Bueno; Jajá (Yago Pikachu), Alef Manga e João Pedro. Técnico: Léo Condé.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jammes, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, e Lucho Acosta, Canoniio, Kevin Sernna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Remo x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Estádio Jornalista Edgar Proença, em Belém (PA)

Data/Horário: 12 de março de 2026, 19h