Celta x Lyon: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/03) pela Liga Europa

Celta de Vigo x Lyon disputam hoje, quinta-feira (12/03), as oitavas de final da Liga Europa. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Celta x Lyon ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Lyon liderou a primeira fase da Liga Europa e acumulou nessa 7 vitórias, 1 derrota, 18 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Celta de Vigo terminou em 16° lugar e somou 4 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 15 gols marcados e 11 gols sofridos.

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Celta x Lyon: prováveis escalações

Celta: Ionut Radu; Javier Rueda, Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso e Sergio Carreira; Matís Vecino e Ilaix Moriba; Iago Aspas, Williot Swedberg e Borja Iglesias. Técnico: Claudio Giráldez.

Lyon: Dominik Greif; Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Abner (Tagliafico); Tyler Morton, Tanner Tessmann e Corentin Tolisso; Adam Karabeck, Roman Yaremchuk e Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

FICHA TÉCNICA

Celta de Vigo x Lyon

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio de Balaídos, em Vigo, Espanha

Data/Horário: 12 de março de 2026, 17h