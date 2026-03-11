Crystal Palace x AEK Larnaca: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/03) pela Liga Conferência Crystal Palace e AEK Larnaca jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Thalles Leal 11.03.26 11h43 Durante a primeira fase da Conference League, o AEK Larnaca somou 2 pontos a mais que Crystal Palace (X/ @CPFC) Crystal Palace x AEK Larnaca disputam hoje, quinta-feira (12/03), oitavas-de-final da Liga Conferência 2026. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Crystal Palace x AEK Larnaca ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase da Liga Conferência, AEK ficou em 8° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 1 gol sofrido. Já o Crystal Palace terminou em 10° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS [[(standard.Article) Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo]] Crystal Palace x AEK Larnaca: prováveis escalações Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen AEK Larnaca: Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Saborit, Roberge, Garcia; Pons, Ledes; Miramon, Bajic, Ivanovic. FICHA TÉCNICA Crystal Palace x AEK Larnaca Conference League 2026 Local: Selhurst Park, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 12 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave conference league AEK Larnaca Crystal Palace jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Conference League Crystal Palace x AEK Larnaca: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/03) pela Liga Conferência Crystal Palace e AEK Larnaca jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje 11.03.26 11h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00 Futebol Zico aponta favoritos ao título da Copa de 2026 e ignora a Argentina, atual campeã Para o Galinho, o favoritismo no futebol moderno não é mais medido apenas pelo peso da camisa, mas pela continuidade de um projeto. 10.03.26 21h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Champions League da Ásia, Liga dos Campeões, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.03.26 7h00 DIA DE PAPÃO Embalado após Parazão, Paysandu recebe a Portuguesa-RJ na Copa do Brasil; veja prováveis escalações Invicto há cinco jogos e embalado pelo título sobre o Remo, Papão aposta na base mantida por Júnior Rocha para buscar classificação e premiação milionária na Curuzu 11.03.26 7h00 JAPIIM Castanhal enfrenta o Nova Iguaçu em busca de classificação histórica na Copa do Brasil Times duelam em jogo único, que além da vaga na próxima etapa da competição, dá uma premiação de cerca de R$ 950 mil 11.03.26 7h00 SONHO REALIZADO Da roça em Sergipe ao Paysandu: a longa caminhada de Luciano Taboca até realizar o sonho no futebol Apresentado oficialmente nesta terça-feira, lateral-esquerdo contou sua história e se colocou à disposição para estrear nesta quarta, contra a Portuguesa-RJ, pela Copa do Brasil 10.03.26 20h06