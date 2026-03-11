Crystal Palace x AEK Larnaca: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/03) pela Liga Conferência

Crystal Palace x AEK Larnaca disputam hoje, quinta-feira (12/03), oitavas-de-final da Liga Conferência 2026. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Crystal Palace x AEK Larnaca ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga Conferência, AEK ficou em 8° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 3 empates, 7 gols marcados e 1 gol sofrido.

Já o Crystal Palace terminou em 10° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos.

Crystal Palace x AEK Larnaca: prováveis escalações

Crystal Palace: Henderson; Richards, Lacroix, Riad; Clyne, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Guessand; Strand Larsen

AEK Larnaca: Alomerovic; Ekpolo, Milicevic, Saborit, Roberge, Garcia; Pons, Ledes; Miramon, Bajic, Ivanovic.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x AEK Larnaca

Conference League 2026

Local: Selhurst Park, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 12 de março de 2026, 17h