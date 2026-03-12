Fiorentina x Raków: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/03) pela Liga Conferência Fiorentina e Raków Częstochowa jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Thalles Leal 12.03.26 16h00 O Raków somou 5 pontos a mais que Fiorentina na primeira fase da Conference League (X/ @Rakow1921) Fiorentina x Raków Czestochowa disputam hoje, quinta-feira (12/03), oitavas-de-final da Liga Conferência 2026. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Fiorentina x Raków ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fiorentina ficou em 15° lugar durante a primeira fase da Liga Conferência com 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Já Raków Czestochowa foi vice-líder da mesma fase e somou 4 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Conference League, Liga Europa, Copa do Brasil, Série A saudita, Libertadores e Brasileirão movimentam o futebol nesta quinta-feira Crystal Palace x AEK Larnaca: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/03) pela Liga Conferência Crystal Palace e AEK Larnaca jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Fiorentina x Raków: prováveis escalações Fiorentina: De Gea; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini Raków : Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Carlos; Diaby-Fadiga, Makuch; Brunes FICHA TÉCNICA Fiorentina x Raków Częstochowa Conference League 2026 Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália Data/Horário: 12 de março de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Raków Fiorentina Conference League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Botafogo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 18h00 Campeonato Brasileiro Vitória x Atlético: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/03) pelo Brasileirão Vitória e Atlético-MG jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 14.03.26 17h30 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Corinthians: onde assistir e escalações do jogo hoje (13/03) pelo Brasileirão Feminino Palmeiras e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 13.03.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (14/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 14.03.26 7h00 Futebol Paysandu só terá mais dois jogos nesse mês de março; veja quais são Papão terá folgas no calendário, já que o Parazão teve fim e Série C inicia somente em abril 12.03.26 17h58 FUTEBOL Histórico de Paysandu x Portuguesa possui goleada de 6, jogos na Série A e equilíbrio; veja números Papão e Leão jogam pela 4ª fase da Copa do Brasil e decidem quem vai garantir R$2 milhões de premiação 13.03.26 13h46 FUTEBOL Zubeldía revela problema cardíaco e fala sobre pressão no futebol: 'Foi um choque' O treinador afirmou que descobriu, aos 45 anos, a necessidade de colocar quatro stents nas artérias 14.03.26 11h02