Fiorentina x Raków: onde assistir e escalações do jogo hoje (12/03) pela Liga Conferência

Fiorentina x Raków Czestochowa disputam hoje, quinta-feira (12/03), oitavas-de-final da Liga Conferência 2026. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Fiorentina x Raków ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fiorentina ficou em 15° lugar durante a primeira fase da Liga Conferência com 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já Raków Czestochowa foi vice-líder da mesma fase e somou 4 vitórias, 2 empates, 9 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

VEJA MAIS

Fiorentina x Raków: prováveis escalações

Fiorentina: De Gea; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Brescianini, Mandragora, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini

Raków : Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Carlos; Diaby-Fadiga, Makuch; Brunes

FICHA TÉCNICA

Fiorentina x Raków Częstochowa

Conference League 2026

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, Itália

Data/Horário: 12 de março de 2026, 17h