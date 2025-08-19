Rangers x Club Brugge: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19/08) pela Champions League

Rangers x Club Brugge disputam hoje, terça-feira (19/08), o mata-mata classificatório da Champions League. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Rangers x Brugge ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, Rangers goleou Viktoria Plzen e Club Brugge eliminou RB Salzburg.

Rangers x Brugge: prováveis escalações

Rangers: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević.

Brugge: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

FICHA TÉCNICA

Rangers x Club Brugge

Champions League

Local: Estádio Ibrox, em Glasgow, Escócia

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 16h