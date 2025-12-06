Capa Jornal Amazônia
Inter x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/12) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Inter de Milão soma apenas 3 pontos a mais que o Como na Série A italiana (X/ @Inter)

Inter de Milão x Como disputam hoje, sábado (06/12), a 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Como ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão é o 3° colocado do Campeonato Italiano e acumula um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 28 gols marcados e 13 gols sofridos. O time registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Como ocupa a 5° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe está invicta há 11 rodadas da Série A do Campeonato Italiano.

Inter de Milão x Como: prováveis escalações

Inter: Yann Sommer, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Luis Henrique, Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Petar Sucic, Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Como: Filip Stankovic, Joël Schingtienne, Michael Svoboda, Marin Sverko, Gianluca Busio, Antoine Hainaut, Kike Pérez, Issa Doumbia, Bjarki Bjarkason, John Yeboah, Daniel Fila. Técnico: Giovanni Stroppa.

FICHA TÉCNICA
Internazionale x Como
Campeonato Italiano
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália
Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 14h

.
