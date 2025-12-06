Inter x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (06/12) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.12.25 13h00 O Inter de Milão soma apenas 3 pontos a mais que o Como na Série A italiana (X/ @Inter) Inter de Milão x Como disputam hoje, sábado (06/12), a 14° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 14h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Como ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Inter de Milão é o 3° colocado do Campeonato Italiano e acumula um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 28 gols marcados e 13 gols sofridos. O time registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Já o Como ocupa a 5° posição da competição com 6 vitórias, 6 empates, 1 derrota, 19 gols marcados e 7 gols sofridos. A equipe está invicta há 11 rodadas da Série A do Campeonato Italiano. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Inter de Milão x Como: prováveis escalações Inter: Yann Sommer, Manuel Akanji, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Luis Henrique, Hakan Çalhanoglu, Nicolò Barella, Federico Dimarco, Petar Sucic, Lautaro Martínez, Marcus Thuram. Técnico: Cristian Chivu. Como: Filip Stankovic, Joël Schingtienne, Michael Svoboda, Marin Sverko, Gianluca Busio, Antoine Hainaut, Kike Pérez, Issa Doumbia, Bjarki Bjarkason, John Yeboah, Daniel Fila. Técnico: Giovanni Stroppa. FICHA TÉCNICA Internazionale x Como Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 14h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Como Inter de MIlão Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão Mirassol e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.12.25 17h30 Futebol PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra 06.12.25 17h07 Campeonato Espanhol Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Athletic Bilbao e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.12.25 16h00 Campeonato Alemão Leipzig x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga RB Leipzig e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.12.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 Futebol Em entrevista, Vinícius revela que não recebeu pagamento após demissão do Remo: 'Não ocorreu' Goleiro, atualmente no Bragantino, vestiu a camisa do Leão Azul por sete temporadas 11.02.25 11h41