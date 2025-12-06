Leipzig x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga

Leipzig x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sábado (06/12), a 13° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 14h30 (horário de Brasília), na Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir RB Leipzig x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pelo OneFootball e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Leipzig está na vice-liderança da Bundesliga com 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 22 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Eintracht Frankfurt está em 7° lugar e acumula 6 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe está invicta há 6 rodadas do Campeonato Alemão.

Leipzig x Eintracht: prováveis escalações

Leipzig: Gulácsi; Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann; Schlager, Seiwald; Nusa, Baumgartner, Diomande; Harder.

Eintracht Frankfurt: Zetterer; Brown, Theate, Koch, Kristensen; Skhiri, Chaïbi; Knauff, Götze, Doan; Bahoya.

FICHA TÉCNICA

Red Bull Leipzig x Eintracht Frankfurt

Bundesliga 2025

Local: Red Bull Arena de Leipzig, na Alemanha, Alemanha

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, às 14h30