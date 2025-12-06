Leeds x Liverpool: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Premier League

Leeds x Liverpool disputam hoje, sábado (06/12), pela 15° rodada da Premier League. O jogo acontecerá às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Leeds x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Leeds é o 17° colocado da Premier League e acumula 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 16 gols marcados e 26 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Liverpool ocupa a 9° posição com 7 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 21 gols marcados e 21 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Leeds x Liverpool: prováveis escalações

Leeds: Lucas Perri; Joe Rodon, Jaka Bijol e Pascal Struijk; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka, Gabriel Gudmundsson; Lukas Nmecha e Dominic Calvert-Lewin. Técnico: Daniel Farke.

Liverpool: Alisson Becker; Joe Gomez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Andy Robertson; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Florian Wirtz, Cody Gakpo e Alexander Isak. Técnico: Arne Slot.

FICHA TÉCNICA

Leeds x Liverpool

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 14h30