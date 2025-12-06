Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga

Real Betis x Barcelona disputam hoje, sábado (06/12), a 15° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Betis x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona lidera La Liga e acumula 12 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 42 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Espanhol.

Já o Betis ocupa a 5° posição com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

VEJA MAIS

Betis x Barcelona: prováveis escalações

Betis: Vallés; Ruibal, Bartra, Natan, Gómez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Abdé/Ezzalzouli; Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; De Jong, Eric García; Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Barcelona

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 14h30