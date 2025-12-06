Betis x Barcelona: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Betis e Barcelona jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 06.12.25 13h30 O Barcelona soma 13 pontos a mais que o Real Betis e está em uma sequência de 5 vitórias por La Liga (X/ @FCBarcelona) Real Betis x Barcelona disputam hoje, sábado (06/12), a 15° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Betis x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barcelona lidera La Liga e acumula 12 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 42 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 vitórias pelo Campeonato Espanhol. Já o Betis ocupa a 5° posição com 6 vitórias, 6 empates, 2 derrotas, 22 gols marcados e 14 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (06/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Liga Portugal, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Leeds x Liverpool: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Premier League Leeds e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Betis x Barcelona: prováveis escalações Betis: Vallés; Ruibal, Bartra, Natan, Gómez; Altimira, Roca; Antony, Fornals, Abdé/Ezzalzouli; Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini. Barcelona: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Martín, Baldé; De Jong, Eric García; Yamal, Pedri, Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hans-Dieter Flick. FICHA TÉCNICA Real Betis x Barcelona Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona Real Betis La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão Mirassol e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.12.25 17h30 Futebol PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra 06.12.25 17h07 Campeonato Espanhol Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Athletic Bilbao e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.12.25 16h00 Campeonato Alemão Leipzig x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga RB Leipzig e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.12.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 Futebol Em entrevista, Vinícius revela que não recebeu pagamento após demissão do Remo: 'Não ocorreu' Goleiro, atualmente no Bragantino, vestiu a camisa do Leão Azul por sete temporadas 11.02.25 11h41