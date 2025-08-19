Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 19.08.25 7h00 Às 21h30, o Fluminense enfrentará o América de Cali pela Copa Sudamericana (X/ @Sudamericana) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (19/08), incluem partidas pela Supercopa Saudita, Champions League, Copa Sul-Americana, Libertadores, Série B do Brasileirão e outras competições internacionais. Às 09h, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Supercopa da Arábia Saudita. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Operário PR x Avaí - 19h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Real Madrid x Osasuna - 16h - Disney+ Champions League Estrela Vermelha x Pafos - 16h - SBT, Space e Max Rangers x Club Brugge - 16h - TNT e Max Ferencváros x Qarabag - 16h - Max Copa Libertadores da América Vélez Sarsfield x Fortaleza - 19h - ESPN e Disney+ São Paulo x Atlético Nacional - 21h30 - Paramount+ Racing x Peñarol - 21h30 - Paramount+ Copa Sul-Americana Huracán x Once Caldas - 19h - ESPN 4 e Disney+ Fluminense x América de Cali - 21h30 - SBT e Paramount+ Mushuc Runa x Independiente del Valle - 21h30 - ESPN e Disney+ Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ittihad - 09h - Bandsports, Bandplay, SporTV 2, Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) e Premiere Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Ittihad; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela SporTV 2, Bandplay, Bandsports, Premiere e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band), às 09h. Onde assistir ao jogo de Vélez Sarsfield e Fortaleza; veja o horário O jogo entre Vélez Sarsfield x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de São Paulo e Atlético Nacional; veja o horário O jogo entre São Paulo x Atlético Nacional terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Fluminense e América de Cali; veja o horário O jogo entre Fluminense x América de Cali terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League 21h30 - Fluminense x América de Cali - Copa Sudmericana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa Saudita TNT 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League ESPN 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores 19h - Huracán x Once Caldas - Copa Sudamericana 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Copa Sulamericana SporTV 09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa da Arábia Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max 16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League 16h - Ferencváros x Qarabag - Champions League Disney+ 16h - Real Madrid x Osasuna - La Liga 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores 19h - Huracán x Once Caldas - Copa Sulamericana 19h30 - Operário-PR x Avaí - Brasileiro Série B do Brasileirão 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Copa Sulamericana Premiere 09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa da Arábia Saudita DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball
Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+
21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - Libertadores
21h30 - Racing x Peñarol - Libertadores
21h30 - Fluminense x América de Cali - Copa Sudamericana

SportyNet
Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta terça-feira. 