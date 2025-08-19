Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 21h30, o Fluminense enfrentará o América de Cali pela Copa Sudamericana (X/ @Sudamericana)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (19/08), incluem partidas pela Supercopa Saudita, Champions League, Copa Sul-Americana, Libertadores, Série B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 09h, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Supercopa da Arábia Saudita. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Operário PR x Avaí - 19h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Madrid x Osasuna - 16h - Disney+

Champions League

  1. Estrela Vermelha x Pafos - 16h - SBT, Space e Max
  2. Rangers x Club Brugge - 16h - TNT e Max
  3. Ferencváros x Qarabag - 16h - Max

Copa Libertadores da América

  1. Vélez Sarsfield x Fortaleza - 19h - ESPN e Disney+
  2. São Paulo x Atlético Nacional - 21h30 - Paramount+
  3. Racing x Peñarol - 21h30 - Paramount+

Copa Sul-Americana

  1. Huracán x Once Caldas - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Fluminense x América de Cali - 21h30 - SBT e Paramount+
  3. Mushuc Runa x Independiente del Valle - 21h30 - ESPN e Disney+

Supercopa Saudita

  1. Al Nassr x Al Ittihad - 09h - Bandsports, Bandplay, SporTV 2, Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) e Premiere

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela SporTV 2, Bandplay, Bandsports, Premiere e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band), às 09h.

Onde assistir ao jogo de Vélez Sarsfield e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Vélez Sarsfield x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Atlético Nacional; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Atlético Nacional terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e América de Cali; veja o horário

O jogo entre Fluminense x América de Cali terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League
  2. 21h30 - Fluminense x América de Cali - Copa Sudmericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa Saudita

TNT

  1. 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League

ESPN

  1. 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores
  2. 19h - Huracán x Once Caldas - Copa Sudamericana
  3. 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Copa Sulamericana

SporTV

  1. 09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa da Arábia Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

  1. 16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League
  2. 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League
  3. 16h - Ferencváros x Qarabag - Champions League

Disney+

  1. 16h - Real Madrid x Osasuna - La Liga
  2. 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores
  3. 19h - Huracán x Once Caldas - Copa Sulamericana
  4. 19h30 - Operário-PR x Avaí - Brasileiro Série B do Brasileirão
  5. 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Copa Sulamericana

Premiere

  1. 09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa da Arábia Saudita

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

  1. 21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - Libertadores
  2. 21h30 - Racing x Peñarol - Libertadores
  3. 21h30 - Fluminense x América de Cali - Copa Sudamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta terça-feira.

.
