Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (19/08), incluem partidas pela Supercopa Saudita, Champions League, Copa Sul-Americana, Libertadores, Série B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 09h, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Supercopa da Arábia Saudita. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

Operário PR x Avaí - 19h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Real Madrid x Osasuna - 16h - Disney+

Champions League

Estrela Vermelha x Pafos - 16h - SBT, Space e Max Rangers x Club Brugge - 16h - TNT e Max Ferencváros x Qarabag - 16h - Max

Copa Libertadores da América

Vélez Sarsfield x Fortaleza - 19h - ESPN e Disney+ São Paulo x Atlético Nacional - 21h30 - Paramount+ Racing x Peñarol - 21h30 - Paramount+

Copa Sul-Americana

Huracán x Once Caldas - 19h - ESPN 4 e Disney+ Fluminense x América de Cali - 21h30 - SBT e Paramount+ Mushuc Runa x Independiente del Valle - 21h30 - ESPN e Disney+

Supercopa Saudita

Al Nassr x Al Ittihad - 09h - Bandsports, Bandplay, SporTV 2, Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band) e Premiere

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Ittihad; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Ittihad terá transmissão ao vivo pela SporTV 2, Bandplay, Bandsports, Premiere e Youtube (Canal GOAT e Esporte na Band), às 09h.

Onde assistir ao jogo de Vélez Sarsfield e Fortaleza; veja o horário

O jogo entre Vélez Sarsfield x Fortaleza terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Atlético Nacional; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Atlético Nacional terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Fluminense e América de Cali; veja o horário

O jogo entre Fluminense x América de Cali terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League 21h30 - Fluminense x América de Cali - Copa Sudmericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa Saudita

TNT

16h - Rangers x Club Brugge - Champions League

ESPN

19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores 19h - Huracán x Once Caldas - Copa Sudamericana 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Copa Sulamericana

SporTV

09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa da Arábia Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

16h - Estrela Vermelha x Pafos - Champions League 16h - Rangers x Club Brugge - Champions League 16h - Ferencváros x Qarabag - Champions League

Disney+

16h - Real Madrid x Osasuna - La Liga 19h - Vélez Sarsfield x Fortaleza - Libertadores 19h - Huracán x Once Caldas - Copa Sulamericana 19h30 - Operário-PR x Avaí - Brasileiro Série B do Brasileirão 21h30 - Mushuc Runa x Independiente del Valle - Copa Sulamericana

Premiere

09h - Al Nassr x Al Ittihad - Supercopa da Arábia Saudita

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

21h30 - São Paulo x Atlético Nacional - Libertadores 21h30 - Racing x Peñarol - Libertadores 21h30 - Fluminense x América de Cali - Copa Sudamericana

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta terça-feira.