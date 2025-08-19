Estrela Vermelha x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pela Champions League

Estrela Vermelha x Pafos disputam hoje, terça-feira (19/08), o mata-mata classificatório da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estrela Vermelha x Pafos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na terceira pré-eliminatória, o Pafos eliminou Dínamo Kiev, equanto Estrela Vermelha superou Lech Poznan.

Estrela Vermelha x Pafos: prováveis escalações

Estrela Vermelha: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević.

Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

FICHA TÉCNICA

Estrela Vermelha x Pafos

Champions League

Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 16h