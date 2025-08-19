Estrela Vermelha x Pafos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) pela Champions League Estrela Vermelha e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 19.08.25 15h00 Na terceira pré-eliminatória, a Estrela Vermelha superou Lech Poznan (X/ @crvenazvezdafk) Estrela Vermelha x Pafos disputam hoje, terça-feira (19/08), o mata-mata classificatório da Champions League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Estrela Vermelha x Pafos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pelo Space e pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na terceira pré-eliminatória, o Pafos eliminou Dínamo Kiev, equanto Estrela Vermelha superou Lech Poznan. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Real Madrid x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) por La Liga Real Madrid e Osasuna jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Estrela Vermelha x Pafos: prováveis escalações Estrela Vermelha: Matheus; Seol, Veljkovic, Lekovic, Tiknizyan; Elsnik, Kostov; Milson, Duarte, Olayinka; Ndiaye. Técnico: Vladan Milojević. Pafos: Michail; Bruno, Luckassen, Goldar, Pileas; Pepe, Sunjic; Correia, Dragomir, Orsic; Tankovic. Técnico: Juan Carlos Carcedo. FICHA TÉCNICA Estrela Vermelha x Pafos Champions League Local: Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, Sérvia Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Champions League Estrela Vermelha Pafos jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa Sul-Americana Fluminense x América: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (19/08) pela Sudamericana Fluminense e América de Cali jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Sul-Americana Mushuc Runa x Independiente: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (19/08) pela Copa Sudamericana Mushuc Runa e Independiente del Valle jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América Racing x Peñarol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) da Libertadores Racing Club e Peñarol jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 Copa Libertadores da América São Paulo x Atlético Nacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (19) da Libertadores São Paulo e Atlético Nacional jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 19.08.25 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES São Paulo 'exorciza' fantasma dos pênaltis diante de 57 mil e avança às quartas da Libertadores 20.08.25 0h02 ACIDENTE Armador do Flamengo é atropelado por moto no Rio O recém-contratado para o NBB, foi atingido por moto enquanto pedalava para treino 20.08.25 0h24 OLHA O PIX! Governo do Pará libera verba e Paysandu promete pagar dívida com Torreense nesta quarta-feira Com o pagamento do débito, o Frontini afirma que as negociações de reforços prosseguirão intensamente. Dois jogadores da Série C já assinaram pré-contrato com o Papão 19.08.25 21h12 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12