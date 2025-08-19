Real Madrid x Osasuna: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (19/08) por La Liga

Real Madrid x Osasuna disputam hoje, terça-feira (19/08), a primeira rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Bernabéu, em Madri, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Real Madrid x Osasuna ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última temporada de La Liga, Osasuna ficou em 9° lugar com 12 vitórias, 16 empates, 10 derrotas, 48 gols marcados e 52 gols sofridos.

Já o Real Madrid foi o vice-campeão da edição e acumulou 26 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 78 gols marcados e 38 gols sofridos.

VEJA MAIS

Real Madrid x Osasuna: prováveis escalações

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Vini Jr, Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Osasuna: Herrera; Areso, Catena, E. Boyomo, Cruz; Oroz, Torró, Moncayola; Peña, Budimir, Zaragoza. Técnico: Vicente Moreno.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid x Osasuna

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Bernabéu, em Madri, Espanha

Data/Horário: 19 de agosto de 2025, 16h