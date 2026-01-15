Racing x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/01) pela Copa del Rey Racing Santander e Barcelona jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 15.01.26 16h00 O Barcelona vem de uma vitória de 3 a 2 sobre o Real Madrid (X/ @FCBarcelona) Racing Santander x Barcelona disputam hoje, quinta-feira (15/01), as oitavas de final da Copa del Rey. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio El Sardinero, em Santander. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Racing x Barcelona ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Racing de Santander empatou por 1 a 1 com o Leganés, venceu o Villarreal por 2 a 1, empatou com o Huesca por 1 a 1, empatou com o Real Valladolid pelo mesmo placar e perdeu para o Real Zaragoza por 3 a 2. Já o Barcelona passou por uma sequência de 3 vitórias de 2 a 0 contra Guadalajara, Villarreal e Espanyol; outra vitória de 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao e uma quinta vitória de 3 a 2 sobre o Real Madrid. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Como x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Italiano Como e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Augsburg x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pela Bundesliga Augsburg e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Racing Santander x Barcelona: prováveis escalações Racing: Ezkieta; Mantilla, Castro, Facundo Gonzalez e Salinas; Gueye, Gustavo Puerta, Sangalli, Canales e Iñigo Vicente; Andres Martin. Técnico: José Alberto. Barcelona: Szczęsny; Casadó, Eric García, Ronald Araújo e Torrents; Bernal, Fermín e Dani Olmo; Bardghji, Rashford e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick. FICHA TÉCNICA Racing Santander x Barcelona Copa del Rey Local: Estádio El Sardinero, em Santander Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Racing Santander Barcelona jogos de hoje Copa del Rey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10