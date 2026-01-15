Racing x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/01) pela Copa del Rey

Racing Santander x Barcelona disputam hoje, quinta-feira (15/01), as oitavas de final da Copa del Rey. O jogo será realizado às 17h (horário de Brasília), no Estádio El Sardinero, em Santander. Confira onde assistir ao vivo e escalações:

Onde assistir Racing x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Racing de Santander empatou por 1 a 1 com o Leganés, venceu o Villarreal por 2 a 1, empatou com o Huesca por 1 a 1, empatou com o Real Valladolid pelo mesmo placar e perdeu para o Real Zaragoza por 3 a 2.

Já o Barcelona passou por uma sequência de 3 vitórias de 2 a 0 contra Guadalajara, Villarreal e Espanyol; outra vitória de 5 a 0 sobre o Athletic Bilbao e uma quinta vitória de 3 a 2 sobre o Real Madrid.

Racing Santander x Barcelona: prováveis escalações

Racing: Ezkieta; Mantilla, Castro, Facundo Gonzalez e Salinas; Gueye, Gustavo Puerta, Sangalli, Canales e Iñigo Vicente; Andres Martin. Técnico: José Alberto.

Barcelona: Szczęsny; Casadó, Eric García, Ronald Araújo e Torrents; Bernal, Fermín e Dani Olmo; Bardghji, Rashford e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA

Racing Santander x Barcelona

Copa del Rey

Local: Estádio El Sardinero, em Santander

Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 17h