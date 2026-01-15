Augsburg x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pela Bundesliga

Augsburg x Union Berlin disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Augsburg x Union Berlin ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Augsburg é o 15° colocado da Bundesliga e acumula 4 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 17 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Union Berlin está em 9° lugar com 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Augsburg x Union Berlin: prováveis escalações

Augsburg: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Essende, Claude-Maurice.

Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Burcu, Ansah, Jeong.

FICHA TÉCNICA

Augsburg x Union Berlin

Bundesliga 2026

Local: SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha

Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, às 16h30