Augsburg x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pela Bundesliga Augsburg e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 15.01.26 15h30 Union Berlin soma 8 pontos a mais que o Augsburg na Bundesliga (X/ @fcunion) Augsburg x Union Berlin disputam hoje, quinta-feira (15/01), a 17° rodada da Bundesliga. O jogo acontece às 16h30 (horário de Brasília), na SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Augsburg x Union Berlin ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo OneFootball, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Augsburg é o 15° colocado da Bundesliga e acumula 4 vitórias, 2 empates, 10 derrotas, 17 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Union Berlin está em 9° lugar com 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Augsburg x Union Berlin: prováveis escalações Augsburg: Dahmen; Banks, Schlotterbeck, Zesiger; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Essende, Claude-Maurice. Union Berlin: Ronnow; Doekhi, Querfeld, Leite; Trimmel, Khedira, Kemlein, Kohn; Burcu, Ansah, Jeong. FICHA TÉCNICA Augsburg x Union Berlin Bundesliga 2026 Local: SGL Arena, em Augsburgo, Alemanha Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, às 16h30