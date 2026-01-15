Como x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Italiano Como e Milan jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 15.01.26 15h45 O Milan soma 6 pontos a mais que o Como no Campeonato Italiano (X/ @acmilan) Como x Milan disputam hoje, quinta-feira (15/01), uma partida atrasada pela 16° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Como x Milan ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Milan e o vice-líder do Campeonato Italiano e acumula 11 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 30 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 18 rodadas da Série A italiana. Já o Como está em 6° lugar com 9 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (15/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quinta-feira Augsburg x Union Berlin: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/01) pela Bundesliga Augsburg e Union Berlin jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Como x Milan: prováveis escalações Como: Jean Butez; Ivan Smolcic, Marc-Oliver Kempf, Diego Carlos, Alex Valle; Máximo Perrone, Lucas Da Cunha; Mergim Vojvoda, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas. Milan: Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Koni De Winter; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Christian Pulisic, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri. FICHA TÉCNICA Como x Milan Campeonato Italiano Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Milan Como jogos de hoje Campeonato Italiano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10