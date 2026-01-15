Como x Milan: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/01) pelo Campeonato Italiano

Como x Milan disputam hoje, quinta-feira (15/01), uma partida atrasada pela 16° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Como x Milan ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Milan e o vice-líder do Campeonato Italiano e acumula 11 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 30 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 18 rodadas da Série A italiana.

Já o Como está em 6° lugar com 9 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 27 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Como x Milan: prováveis escalações

Como: Jean Butez; Ivan Smolcic, Marc-Oliver Kempf, Diego Carlos, Alex Valle; Máximo Perrone, Lucas Da Cunha; Mergim Vojvoda, Nico Paz, Jesús Rodríguez; Anastasios Douvikas. Técnico: Cesc Fàbregas.

Milan: Mike Maignan; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Koni De Winter; Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Christian Pulisic, Rafael Leão. Técnico: Massimiliano Allegri.

FICHA TÉCNICA

Como x Milan

Campeonato Italiano

Local: Estádio Marcantonio Bentegodi, em Verona, Itália

Data/Horário: 15 de janeiro de 2026, 16h45