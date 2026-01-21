Qarabag x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Qarabag e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.01.26 13h45 O Qarabag soma 3 pontos a mais que o Eintracht na Champions League (X/ @FKQarabagh) Qarabag x Eintracht Frankfurt disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Qarabag x Eintracht ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Qarabag é o 26° colocado da Champions League com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Eintracht Frankfurt está em 33° lugar e acumula 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 16 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Liga dos Campeões. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Dhamk x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pelo Campeonato Saudita Damac e Al-Nassr jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Galatasaray x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Galatasaray e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Qarabag x Eintracht: prováveis escalações Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov. Eintracht: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Uzun, Chaibi; Knauff. Técnico: Dennis Schmitt. FICHA TÉCNICA Qarabag x Eintracht Frankfurt Champions League Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Eintracht Frankfurt jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões Qarabag COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Galatasaray x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Galatasaray e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.01.26 13h45 Liga dos Campeões Qarabag x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Qarabag e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.01.26 13h45 Série A saudita Dhamk x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pelo Campeonato Saudita Damac e Al-Nassr jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.01.26 13h30 Série A saudita Al-Okhdood x Al-Riyadh: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pelo Campeonato Saudita Al-Akhdoud e Al-Riyadh jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 21.01.26 11h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira 21.01.26 9h27 futebol MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos 21.01.26 9h27 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 Flamengo vai com titulares para o 'Clássico das Multidões' contra o Vasco pelo Carioca 21.01.26 5h42