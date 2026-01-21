Qarabag x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Qarabag x Eintracht Frankfurt disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Qarabag x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Qarabag é o 26° colocado da Champions League com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Eintracht Frankfurt está em 33° lugar e acumula 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 16 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Liga dos Campeões.

Qarabag x Eintracht: prováveis escalações

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.

Eintracht: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Uzun, Chaibi; Knauff. Técnico: Dennis Schmitt.

FICHA TÉCNICA

Qarabag x Eintracht Frankfurt

Champions League

Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h45