O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Qarabag x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Qarabag e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O Qarabag soma 3 pontos a mais que o Eintracht na Champions League (X/ @FKQarabagh)

Qarabag x Eintracht Frankfurt disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Qarabag x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Qarabag é o 26° colocado da Champions League com 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Eintracht Frankfurt está em 33° lugar e acumula 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas, 8 gols marcados e 16 gols sofridos. O time não vence há 5 rodadas da Liga dos Campeões.

Qarabag x Eintracht: prováveis escalações

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Técnico: Gurban Gurbanov.

Eintracht: Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Uzun, Chaibi; Knauff. Técnico: Dennis Schmitt.

FICHA TÉCNICA
Qarabag x Eintracht Frankfurt
Champions League
Local: Estádio Republicano Tofiq Bahramov, em Bacu, Azerbaijão
Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h45

.
Liga dos Campeões

21.01.26 5h42

