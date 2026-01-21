Dhamk x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pelo Campeonato Saudita Damac e Al-Nassr jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 21.01.26 13h30 Al Nassr soma 23 pontos a mais que o Dhamk no Campeonato Saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Damac x Al-Nassr disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultão bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Dhamk x Al-Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Dhamk está em 15° lugar no Campeonato Saudita e acumula um total de 1 vitória, 8 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já Al Nassr ocupa a 3° posição com 11 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 42 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série A saudita. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Damac x Al Nassr: prováveis escalações Dhamk: Zeghba; Solan, Chafai, Bedrane, Al-Anazi; Al-Bishi, Antolic, Hamed, Stanciu, N'Koudou; Al-Shahrani. Técnico: Cosmin Contra. Al Nassr: Ospina; Boushal, Al-Fatil, Laporte, Telles; Otavio, Brozovic; Mane, Al-Najei, Ghareeb; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luis Castro. FICHA TÉCNICA Dhamk x Al Nassr Campeonato Saudita Local: Estádio Príncipe Sultão bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Nassr Dhamk Damac jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 REVIRAVOLTA Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado 21.01.26 21h06 LUTA PELA VIDA Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado 21.01.26 19h50 Paulistão São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57