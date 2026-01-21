Dhamk x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pelo Campeonato Saudita

Damac x Al-Nassr disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 17° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio Príncipe Sultão bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Dhamk x Al-Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Dhamk está em 15° lugar no Campeonato Saudita e acumula um total de 1 vitória, 8 empates, 6 derrotas, 12 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já Al Nassr ocupa a 3° posição com 11 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 42 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas da Série A saudita.

VEJA MAIS

Damac x Al Nassr: prováveis escalações

Dhamk: Zeghba; Solan, Chafai, Bedrane, Al-Anazi; Al-Bishi, Antolic, Hamed, Stanciu, N'Koudou; Al-Shahrani. Técnico: Cosmin Contra.

Al Nassr: Ospina; Boushal, Al-Fatil, Laporte, Telles; Otavio, Brozovic; Mane, Al-Najei, Ghareeb; Cristiano Ronaldo. Técnico: Luis Castro.

FICHA TÉCNICA

Dhamk x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Estádio Príncipe Sultão bin Abdulaziz, em Abha, Arábia Saudita

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h30