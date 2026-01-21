Galatasaray x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Galatasaray x Atlético Madrid disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Galatasaray x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Galatasaray ocupa a 18° posição do Campeonato Saudita e acumula um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas.

Já o Atlético Madrid está em 10° lugar e soma apenas 4 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição.

Galatasaray x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci e Eren Elmali; Mario Lemina, Ilkay Gundogan e Yunus Akgün; Leroy Sané, Baris Yilmaz e Victor Osimhen (Mauro Icardi). Técnico: Okan Buruk.

Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke (Johnny), Pablo Barrios e Álex Baena; Alexander Sorloth e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Galatasaray x Atlético Madrid

Champions League

Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h45