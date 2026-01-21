Galatasaray x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Galatasaray e Atlético de Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.01.26 13h45 O Atlético de Madrid soma 3 pontos a mais que o Galatasaray na Liga dos Campeões (X/ @Atleti) Galatasaray x Atlético Madrid disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo acontece às 14h45 (horário de Brasília), no Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Galatasaray x Atlético Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Galatasaray ocupa a 18° posição do Campeonato Saudita e acumula um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Atlético Madrid está em 10° lugar e soma apenas 4 vitórias, 2 derrotas, 15 gols marcados e 12 gols sofridos. A equipe passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas da competição. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Dhamk x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pelo Campeonato Saudita Damac e Al-Nassr jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Qarabag x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Qarabag e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Galatasaray x Atlético de Madrid: prováveis escalações Galatasaray: Günay Güvenc; Roland Sallai, Davinson Sánchez, Abdulkerim Bardakci e Eren Elmali; Mario Lemina, Ilkay Gundogan e Yunus Akgün; Leroy Sané, Baris Yilmaz e Victor Osimhen (Mauro Icardi). Técnico: Okan Buruk. Atlético Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko e Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke (Johnny), Pablo Barrios e Álex Baena; Alexander Sorloth e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone. FICHA TÉCNICA Galatasaray x Atlético Madrid Champions League Local: Complexo Esportivo Ali Sami Yen, em Istambul, Turquia Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 14h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Galatasaray Atlético Madrid jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 REVIRAVOLTA Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado 21.01.26 21h06 LUTA PELA VIDA Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado 21.01.26 19h50 Paulistão São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52