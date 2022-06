Primeiro campeão da Série D, São Raimundo fecha acordo com 18 jogadores e aposta em técnico ex-Águia

Campeão da primeira edição da Série D do campeonato brasileiro em 2009, o São Raimundo iniciou a preparação para tentar se recolocar na elite do futebol paraense. Atualmente, ocupa a segunda divisão do Paraense, também conhecida como Segundinha. O primeiro passo para a retomada alvinegra foi a contratação do técnico Wando Costa, que levou o Águia de volta à Série D e conquistou a Segundinha de 2019 com o Itupiranga.

“Este ano, ele (Wando), fez uma excelente campanha com o Águia de Marabá, conseguindo a classificação para a série D, competição em que fomos campeões e esperamos retornar em breve. Quanto ao elenco nós já temos 18 jogadores apalavrados com o São Raimundo para fazer parte do nosso plantel da segunda divisão”, disse o presidente do São Raimundo, Júnior Tapajós.

Desafio fora de campo: a falta de dinheiro

A Segundinha deste ano deve começar em agosto e vai contar com 23 equipes, sendo que apenas duas carimbam o passaporte rumo à elite do futebol estadual e outras duas serão rebaixadas para a recém-criada terceira divisão. Mas, além dos adversários dentro das quatro linhas, o Pantera vai enfrentar um outro adversário: a falta de recursos financeiros, já que manter um elenco distante de casa eleva ainda mais os custos em relação às outras equipes.

“Só aí já há um compromisso financeiro com a questão de hospedagem e transporte dentro da capital, que é muito maior do que se a gente tivesse mandado aqui em Santarém e também não vai haver arrecadação, já que nossa torcida é localizada aqui no município de Santarém, no oeste do Pará, onde a gente consegue”, disse o presidente. O São Raimundo vai treinar na estrutura do Barcelona Clube, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém.

Disputas fora de casa

Por dois anos seguidos, o São Raimundo tem realizado seus jogos longe de casa. Em 2020 o time jogou a Série B do Parazão toda em Belém. “Já no ano passado conseguimos uma liberação para jogar no Colosso do Tapajós, mas tivemos que jogar com os portões fechados por motivo do estádio estar reservado para obras, na ocasião”, relembrou o presidente.

O presidente do Pantera revela que, em virtude de não poder contar com o dinheiro da bilheteria nos jogos, o São Raimundo amarga uma perda financeira em torno de R$100 mil que deixaram de ser arrecadados nas bilheterias nos dois últimos anos.

Agenda da Segundinha

Os clubes ainda estão em processo de regularização para participar da competição. A tabela de jogos e o regulamento ainda não foram divulgados pela FPF (Federação Paraense de Futebol).