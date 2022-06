Aniversário de 361 anos de Santarém é marcado por entrega de obras e shows

O município de Santarém, no oeste do Pará, completa 361 anos nesta quarta-feira (22), e em comemoração ao aniversário da cidade mais de 75 ações são realizadas desde o início do mês, dentre elas, 46 inaugurações de obras como Unidades Básicas de Saúde (UBS), escolas, quadras cobertas e ruas pavimentadas. Na passagem da data comemorativa terá como programação principal a entrega da Medalha Pe. Felipe Bettendorf; show nacional e regional, corrida de rua e a entrega da nova Orla da cidade, conforme informou a prefeitura.

Este ano a prefeitura escolheu o tema “Santarém de todos nós”. A abertura da programação aconteceu com a entrega da quadra coberta da escola Eilah Gentil, somando a outras importantes obras que também serão entregues à comunidade santarena até o dia 30 de junho.

O prefeito Nélio Aguiar afirma que muitos investimentos foram feitos na cidade são frutos da gestão no que diz respeito ao equilíbrio fiscal. “Quem faz aniversário merece festa e presente. Estamos presenteando a nossa cidade com investimentos de uma gestão que tem zelo na aplicação do recurso público e que governa com seriedade. Em nosso governo entregamos 8 Cemeis (Centro Municipal de Educação Infantil) e temos mais 12 em construção. E para este mês de festa temos um conjunto de entregas que vão beneficiar toda Santarém, nas regiões de rios, planalto e área urbana”, disse.

Inauguração da Nova Orla

Dois projetos foram executados pela atual gestão municipal: o Projeto Orla que consistiu na implantação de 6 píeres com flutuantes para atracação de embarcações, construção de 1.640 metros de muro de contenção e de duas casas de bombas; e o projeto de ampliação e urbanização do espaço, no ‘embelezamento’ da área com a colocação de ladrilho em todos os 1.600 metros de extensão, parte elétrica, quiosques, bancos e abrigos, postes de iluminação em LED, lixeiras, guarda-corpo, pintura e jardinagem.

Com as obras, a orla da cidade ganha infraestrutura à altura de toda a beleza e potencial turístico que o município possui.