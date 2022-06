Nova orla de Santarém é inaugurada no aniversário de 361 anos da cidade

Santarém comemora o aniversário de 361 anos com a inauguração de uma das maiores obras feitas na cidade - trecho da orla da cidade, que tem uma extensão de 1.640m. A obra foi feita por meio de uma parceria entre prefeitura municipal e governo do estado. A entrega faz parte da programação do aniversário de Santarém e contou com a presença do governador do Estado Helder Barbalho, que cumpriu uma agenda na cidade junto ao prefeito Nélio Aguiar e autoridades nesta terça-feira(21), véspera de aniversário do município.

Governador Helder Barbalho esteve presente na inauguração da nova orla (Andria Almeida)

A obra de construção da orla foi iniciada em 2017, quando foi liberado pelo Ministério da Integração Nacional o valor de R$70 milhões de reais. Em 2020, o governo do estado autorizou o repasse de quase R$12 milhões para a conclusão, conforme informou a Agência Pará.

“Está obra é estruturante para o município de Santarém, fortalece os espaços de lazer e estimula cada vez belezas naturais que possam estar de encontro a infraestrutura da cidade, estimulando o turismo e que pessoas venham ter o privilégio do encontro das águas do Amazonas, com o Tapajós, deixando a nossa Santarém cada dia mais bela. Festejo que a prefeitura de Santarém possa ter executado este projeto e me sinto honrado pela oportunidade de colaborar, ora no no início, como ministro da integração nacional e como governador do estado”, destacou Helder.

O prefeito Nélio Aguiar falou da necessidade da construção da orla para contenção do Rio Tapajós, que viveu a maior cheia dos últimos 13 anos em 2022.

Nova orla de Santarém (Andria Almeida)

“A maior função da orla é a prevenção da enchente e já passamos por um teste este ano com a maior enchente que nós tivemos nos últimos anos. A estrutura auxilia na contenção do rio e também na urbanização. Afinal, a orla é também um espaço de lazer, tem pessoas se exercitando, caminhando, correndo, agora com academia também pra fazer exercício físico”, destacou.

Durante a inauguração o governador conheceu o espaço da academia ao ar livre localizado na orla (Andria Almeida)

Estrutura

O projeto orla tem extensão de 1.640m entre a Avenida Augusto Montenegro e o Bosque Vera Paz, e conta a implantação de 6 píeres com flutuantes para atracação de embarcações, construção de 1.640 metros de muro de contenção e de duas casas de bombas; e o projeto de ampliação e urbanização do espaço, no ‘embelezamento’ da área com a colocação de ladrilho em todos os 1.600 metros de extensão, parte elétrica, quiosques, bancos e abrigos, postes de iluminação em LED, lixeiras, guarda-corpo, pintura e jardinagem.

Helder Barbalho cumpriu agenda na região e chegou durante a tarde desta terça-feira (21) em Santarém. No Distrito de Alter do Chão participou da entrega da base do Corpo de Bombeiros, uma reivindicação antiga por parte dos moradores da vila balneária, que recebe milhares de turistas e visitantes por ano.

Ainda na terça-feira, após a inauguração da orla, bandas locais e o grupo nacional Alô Bateria, se apresentaram no palco montado em frente à cidade.