Sede do clube São Raimundo vai a leilão em Santarém; entenda

A equipe de futebol santarena São Raimundo Esporte Clube está prestes a perder a sede do time, em Santarém. Isso porque a Justiça do Trabalho levará o imóvel a leilão na sexta-feira, 22 de abril. O São Raimundo deve, em uma execução trabalhista, a quantia de R$ 163.427,76 e como não pagou sua dívida, a 34ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, onde transitou o processo, determinou a penhora do imóvel sede da tradicional equipe de futebol. A dívida pendente se refere ao jogador Klivanly Lima, mais conhecido como Lima, que teve dívidas reconhecidas pela Justiça do Trabalho.

Em Santarém, a execução da ordem ficou a cargo do Juiz Fernando Moreira Bessa da 1ª Vara do Trabalho de Santarém. O imóvel abriga tanto o estádio do clube quanto a sede social, possui 22.275 m² de área total e 1.818,96 m² de área construída. A Justiça do Trabalho avaliou o imóvel em 23 milhões de reais, mas os lances podem ser ofertados a partir de R$ 11,5 milhões, acrescidos da comissão do leiloeiro público oficial. O leilão será realizado pelo leiloeiro Sandro de Oliveira na modalidade eletrônica, no endereço norteleiloes.com.br e os interessados podem ofertar lances até às 15h do dia 22 deste mês.

Reincidente

O São Raimundo tem um histórico de problemas com a Justiça do Trabalho que já aproximaram sua sede de um novo dono algumas vezes. Em 2017, a Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Santarém intermediou um acordo entre os credores da época e o clube, tudo para que a sede histórica da equipe não fosse a leilão. Ainda assim, novos débitos surgiram e o bem foi designado para novo leilão em 2019, que permitiu que o imóvel continuasse com o tradicional clube santareno, cancelando, assim, o leilão.

Dessa vez, não se sabe se o leilão realmente ocorrerá, já que, nas demais oportunidades, a equipe santarena conseguiu evitar que seu bem se perdesse.

São Raimundo vive tempos difíceis

Primeiro campeão do campeonato brasileiro série D, em 2009, o Pantera tem vivido distante dos seus tempos de glória. A equipe, que hoje é presidida por Júnior Tapajós, disputou a última edição da segundinha do Parazão sendo eliminada nas quartas de final pela equipe do Caeté.

Atualmente a equipe de maior expressão da região norte busca a reestruturação para voltar a sonhar com grandes conquistas e está disputando apenas competições de base como o campeonato Santareno sub-17.

A redação Integrada de O Liberal solicitou nota sobre o posicionamento do clube e aguarda o retorno.