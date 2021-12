Segundinha: TJD-PA dá ganho de causa ao São Raimundo, em caso de escalação irregular

A 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) deu ganho de causa ao São Raimundo, no julgamento do Parauapebas, pela suposta escalação irregular do atleta Henrique Santos. O caso se deu no jogo de volta das quartas de final da Segundinha, em que o PFC eliminou a Pantera.

O Pantera denunciou ao TJD que o jogador do Gigante de Aço teria três cartões amarelos e deveria cumprir suspensão automática. No entanto, segundo o clube santareno, isso não aconteceu e ele jogou a partida entre as equipes de maneira irregular no dia 12 de novembro.

Após o São Raimundo não pagar as taxas referentes ao processo, a Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu continuar a competição e realizou as duas semifinais entre Caeté e Parauapebas. O time de Bragança foi quem garantiu a vaga, ao empatar o primeiro jogo e vencer o segundo.

No entanto, o São Raimundo impetrou novo recurso na Justiça. Por causa dessa questão, a competição foi paralisada por tempo indeterminado. Por enquanto, só o Amazônia Independente está garantido na elite do Campeonato Paraense de 2022 e na final da Segundinha.

A equipe de O Liberal fez contato com a FPF para saber quais os próximos passos em relação à Segundinha, mas o presidente em exercício, Maurício Bororó, disse que ainda não pode acatar nenhuma decisão: "Oficialmente, não tenho nada. Não participei de reunião. Só sei através da imprensa. Vou ter que aguardar a decisão do TJD-PA, oficialmente. Aí conversaremos com o jurídico, com o diretor de competições, para dar cumprimento. Mas sem o documento, não posso pedir para marcar jogo", explicou.