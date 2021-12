Agora sim! Caeté goleia São Raimundo, garante vaga na final da Segundinha e sobe à elite do Parazão

Após ter perdido o acesso no início do mês, por causa de um imbróglio envolvendo o Parauapebas, o Caeté confirmou novamente a vaga na elite do Parazão. O time bragantino goleou o São Raimundo por 3 a 0, gols de Antony, Alex Silva e Paulinho, neste domingo (19), no CT do Remo.

O Caeté já havia vencido o primeiro jogo da semifinal por 1 a 0, na última quinta-feira (16), no Diogão. Com isso, o Guerreiro Caeteuara superou o Pantera no placar agregado, por 4 a 0. O time bragantino encara agora o Amazônia Independente na final do torneio. A Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda divulgará as datas, horários e locais dos jogos de ida e volta, válidos pela decisão.

No início do mês de dezembro, o Caeté havia conquistado o acesso sobre o Parauapebas. Mas o São Raimundo denunciou o PFC por ter escalado um jogador que estava suspenso, no duelo entre as equipes, nas quartas de final. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) deu ganho de causa ao Pantera e eliminou o Parauapebas. Por isso, a semifinal ocorreu mais uma vez.

Com isso, já são conhecidos os 12 times que disputam o Parazão 2022:

Confira como estão os grupos

Grupo A

Paysandu

Paragominas

Águia de Marabá

Campeão da Segundinha (Amazônia ou Caeté)

Grupo B

Tuna Luso

Bragantino

Itupiranga

Tapajós

Grupo C

Remo

Castanhal

Independente

Vice da Segundinha (Amazônia ou Caeté)