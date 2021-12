Na elite! Caeté vence o Parauapebas e conquista o acesso para a Primeira Divisão do futebol paraense

Deu Caeté no jogo de volta da Segundinha do Parazão. A equipe de Bragança (PA) venceu o Parauapebas pelo placar de 1 a 0, no Estádio Rosenão e garantiu a classificação para a elite do futebol paraense na temporada 2022.

Após empate no primeiro jogo, no Estádio Diogão, em Bragança, as equipes voltaram a se enfrentar, dessa vez na cidade de Parauapebas (PA). Mesmo com o apoio do torcedor, o time da casa não conseguiu fazer o placar. Explorando os contra-ataques e as bolas aéreas, o Caeté, comandado pelo técnico Léo Goiano chegou ao gol da vitória no segundo tempo, com o zagueiro Martony, que cabeceou, após cruzamento na área, a bola ainda tocou no defensor do Parauapebas e morreu dentro do gol, aos 28 do segundo tempo.

Com a vitória o Caeté estará entre os grandes do Campeonato Paraense em 2022 e decidirá a Segundinha da competição contra a equipe do Amazônia, em duas partidas, ainda sem datas e horários definidos pela Federação Paraense de Futebol (FPF).