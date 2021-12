FPF recebe recomendação para suspender partida entre Caeté e Parauapebas pela 'Segundinha'

A Federação Paraense de Futebol (FPF) recebeu uma recomendação da procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) para suspender as partidas entre Parauapebas e Caeté, válidas pela semifinal da "Segundinha" do Parazão. O pedido foi feito devido ao imbróglio judicial envolvendo outro jogo, entre o clube do sudeste paraense e o São Raimundo, válido pelas quartas de final da competição. A FPF, no entanto, informou que vai aguardar uma decisão final da Justiça sobre o caso.

O TJD julga um recurso do São Raimundo, que pede a anulação da partida contra o Parauapebas pelas quartas de final. O clube santareno alega que o Trem de Ferro havia escalado um jogador irregularmente no duelo entre as equipes.

Como o caso ainda tramita na Justiça Desportiva, a procuradoria do TJD recomendou que a FPF suspendesse as partidas. O órgão alega que, caso o recurso do São Raimundo seja acolhido, o Parauapebas será desclassificado e a partida entre Caeté e Trem de Ferro não terá valor. Nessas circunstâncias, a semifinal da competição precisaria ser refeita.

Em contato com a redação de O Liberal, o vice-presidente da FPF, Maurício Bororó, informou que entidade máxima do futebol do estado vai aguardar uma decisão final do TJD sobre o caso. Enquanto isso, as partidas entre Caeté e Parauapebas continuam valendo. No entanto, a FPF vai respeitar qualquer decisão da Justiça Desportiva.

Entenda a disputa

Uma denúncia do São Raimundo aponta que o jogador Henrique Santos da Encarnação Gomes, do Parauapebas, teria que cumprir suspensão automática por ter recebido três cartões amarelos em outros jogos. No entanto, segundo o clube santareno, isso não aconteceu e ele jogou a partida entre as equipes de maneira irregular no dia 12 de novembro.

Devido ao imbróglio, a semifinal entre Caeté e Parauapebas ficou suspensa até a decisão judicial. No entanto, a denúncia foi arquivada no dia 23 de novembro pois o São Raimundo, clube que protocolou a denúncia, não pagou as taxas referentes ao processo.

Por conta disso, a Federação Paraense de Futebol (FPF) decidiu continuar a competição e realizou as duas semifinais entre Caeté e Parauapebas. Porém, o São Raimundo impetrou novo recurso na Justiça e aguarda julgamento.

Caso o Parauapebas seja considerado culpado na denúncia, o clube deve perder pontos na competição e o São Raimundo se classificaria para às semifinais.